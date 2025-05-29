Музей истории города Бронницы подготовил интересную программу на лето

Музей истории города Бронницы подготовил насыщенную программу на это лето. В июне горожан ждёт много интересного, сообщили в пресс-службе округа.

Сотрудники музея подготовили увлекательные экскурсии, где каждый уголок раскрывает свои тайны, а мастер-классы позволят погрузиться в мир творчества и самовыражения.

Музей истории города Бронницы анонсирует множество новинок и интересных событий. Это интерактивные программы «Троица в избе», «PRO лошадей», «Я помню, я горжусь!», а также вечерняя экскурсия по площади имени Тимофеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.