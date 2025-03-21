Музей «Горки Ленинские» присоединится к проекту Росконцерта «Театр в усадьбах»

5 апреля на сцене музея-заповедника «Горки Ленинские» Великолукский драматический театр представит спектакль «Капитанская дочка» по роману А. С. Пушкина в постановке режиссера Виктории Луговой. Показ пройдет в рамках Всероссийского проекта «Театр в усадьбах», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Уже четвертый год в России при поддержке министерства культуры проходит уникальная программа «Театр в усадьбах». Это серия театральных мероприятий, проводимых на территории музеев, усадеб и других исторических площадках в разных регионах страны. Зрителям особенно важно знать, что все спектакли »Театра в усадьбах» создаются или специально адаптируются для показа в пространствах, сохраняющих свою культурно-историческую ценность», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Великолукский драматический театр представит зрителям историю о любви, чести и преданности Родине. Постановка передаст эмоции и переживания персонажей. В центре сюжета юный дворянин Петр Гринев, который, отправившись на военную службу в Белогорскую крепость, сталкивается с испытаниями, меняющими его жизнь. В условиях военной жизни он осознает ценности чести и долга, а также глубину человеческих чувств.

«Капитанская дочка» — это произведение А. С. Пушкина о формировании личности и о том, как внутренний выбор влияет на характер. Зрители увидят изменения главного героя к концу его пути и узнают, сможет ли он преодолеть все испытания, которые подготовила ему судьба.

Начало в 16:00.

История Великолукского драматического театра началась в 1919 году пьесой Максима Горького «На дне». Тогда впервые профессиональный городской театр открыл двери перед зрителями. Позже с театром сотрудничал известный советский режиссер Сергей Эйзенштейн, который поставил в Великих Луках пьесу Р. Роллана «Взятие Бастилии». После окончания Великой Отечественной войны театр получил собственное здание, ставшее украшением города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.