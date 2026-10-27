Музей «Горки Ленинские» представил программу «Ночи искусств»

«Ночь искусств» пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 4 ноября с 11:00 до 20:00 под девизом «В единстве культур – сила народа». В программе — создание авторских изразцов и большой карты России в технике коллажа, знакомство с неорусским стилем, народными промыслами и уроками советской школы.

«Искусство объединяет там, где порой не хватает слов», — рассказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Музей представит две новые интерактивные программы. «Краски родной страны» познакомят с картинами о единстве народов и красоте родной земли, а «Фактурный код» — с неорусским стилем. Участники создадут пейзаж на спиле дерева или работу в технике печатной графики.

На мастер-классе «В ритме русского узора» в детском центре «Лампа» гости распишут сувенирный магнит в технике одного из десяти народных промыслов. Они научатся отличать владимирскую роспись от хохломской, донские казачьи промыслы — от вологодских северных.

В музее крестьянского быта программа «Кладезь премудрости» объединит языковые старты и соревнование фразеологизмов. Кураторская экскурсия по выставке «Новый человек» расскажет о становлении советского образования и воспитания, идеях Н. К. Крупской и А. В. Луначарского.

В киноконцертном зале научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» покажут фильм Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский» 1939 года с Борисом Ливановым и Александром Хановым. Музыку написал Юрий Шапорин, работавший также над фильмами «Три песни о Ленине», «Суворов» и «Кутузов».

Все мероприятия, кроме программы «Фактурный код», бесплатны по предварительной регистрации. Возрастная маркировка — 6+. Зарегистрироваться можно на сайте музея. Подробности — на официальном сайте.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.