Музей Чайковского из Подмосковья открыл выставку в Сочи

Выставка «Иоланта видит свет», посвященная последней опере Петра Чайковского, проходит с 18 февраля по 1 марта в фойе Зимнего театра в Сочи в рамках XIX зимнего международного фестиваля искусств. Экспозицию организовал музей-заповедник композитора из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект подготовил Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского. Выставка рассказывает об истории создания оперы «Иоланта» и обстоятельствах, в которых композитор работал над произведением. История написания тесно связана с важными событиями его личной и творческой жизни.

В экспозиции представлены уникальные материалы из фондов музея: издание драмы Генрика Герца «Дочь короля Рене» из личной библиотеки Чайковского, фрагмент рукописи центрального эпизода оперы — дуэта Иоланты и Водемона, афиша и эскизы костюмов первой постановки.

24 февраля народный артист СССР, Герой Труда РФ Юрий Башмет представил авторскую версию «Иоланты» в исполнении Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», камерного хора Московской консерватории под руководством профессора Александра Соловьева и солистов оперы.

Премьера этой версии состоялась 5 июля 2025 года в усадьбе Демьяново в городском округе Клин в рамках проекта «Путь П. И. Чайковского» и концерта «Ночь Чайковского». Перед показом в Сочи сотрудники музея провели лекцию о создании оперы и рассказали о закулисной жизни композитора и его творческом пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.