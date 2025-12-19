Музей Чайковского из Клина представил экспонаты на выставке в Гатчине

Музей-заповедник П. И. Чайковского из Клина участвует в выставке «Александр III и П. И. Чайковский. Царь и композитор», которая проходит в музее-заповеднике «Гатчина» до 12 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В музее-заповеднике «Гатчина» открылась выставка, посвященная императору Александру III и композитору Петру Чайковскому. Экспозиция приурочена к 185-летию со дня рождения Чайковского и 180-летию Александра III, которые отмечаются в 2025 году.

Основная цель выставки — показать особенности личностей императора и композитора, а также их влияние друг на друга и на культурную среду России. Взлет славы Чайковского совпал с царствованием Александра III, который поддерживал композитора и посещал премьеры его произведений.

В проекте участвуют 20 музеев, архивов, библиотек, театров и учебных заведений. Музей Чайковского из Клина представил костюм композитора, его автограф, письмо брату Анатолию, эскизы арии для оперы «Иоланта», фотографию императрицы Марии Федоровны, а также дирижерскую палочку и перчатки Эдуарда Направника. Выставка открыта для посетителей до 12 апреля 2026 года.

