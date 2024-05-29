Музей «Архангельское» и музей-заповедник Чайковского представят проект 30 мая

Государственный музей-заповедник «Архангельское» (Красногорск) и Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского (Клин) подготовили совместную выставку «Музыкальные пристрастия князей Юсуповых». Она откроется 30 мая в малом выставочном зале музея-заповедника П. И. Чайковского, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект приурочен к 105-летию создания Государственного музея-заповедника «Архангельское» и 130-летию Государственного мемориального музыкального музей-заповедника П. И. Чайковского.

Экспозиция разделена на три основных раздела, где демонстрируется уровень осведомленности и включенности отдельных членов семьи Юсуповых в музыкальную жизнь Москвы, Санкт-Петербурга и европейских культурных центров.

Самый обширный раздел выставки посвящен музыканту-любителю, автору многочисленных сочинений князю Н. Б. Юсупову-младшему, для которого музыка стала делом всей жизни. О его отношениях с целым рядом известных музыкальных деятелей XIX века, среди которых Ш. О. де Берио, А. Вьетан, Г. Венявский, высокопоставленный любитель музыки король Баварии Максимилиан и другие, свидетельствуют автографы, сохранившиеся на литографированных портретах.

Проект реализован при поддержке Российской национальной библиотеки, Центрального государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга, а также Российского государственного архива древних актов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.