Музей «Абрамцево» приглашает на выставки 3 поколений художников

В музее-заповеднике «Абрамцево» работают три выставки художников, жизнь и творчество которых тесно связаны с музеем. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

До 18 августа гостей ждет выставка «Музыка цельного человека…», приуроченная к 180-летию Василия Дмитриевича Поленова. Это совместный проект музея-заповедника «Абрамцево» и музея-заповедника В. Д. Поленова. На протяжении многих десятилетий художник был связан дружескими, родственными и творческими узами с владельцами усадьбы Абрамцево — Мамонтовыми.

Экспозиция проводится в Поленовской даче — доме, в котором живописец провел лето после женитьбы. На выставке посетители увидят пейзажи Абрамцева и Бехова, архитектурные проекты и зарисовки, эскизы театральных декораций и портреты участников Абрамцевского кружка, предметы декоративно-прикладного искусства и фотографии.

До 8 сентября будет работать выставка «Вера Мухина. Взгляд из Абрамцева», посвященная 135-летию со дня рождения знаменитого скульптора. Много лет жизнь Веры Игнатьевны и ее семьи связана с Абрамцевом — она жила и творила здесь в поселке художников. Тут были созданы многие знаменитые произведения. На выставке представлены работы скульптора из собраний музея-заповедника «Абрамцево», научно-исследовательского музея при РАХ (Санкт-Петербург), Курской картинной галереи имени А. А. Дейнеки, собрания семьи. Партнерами выставки выступили научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, Российский государственный архив литературы и искусства. Выставка проходит в экспозиции «Абрамцево. Искусство ХХ века».

До 28 июля открыта выставка «Созерцание красоты. Мир Бориса Тимофеевича Лискова. Живопись». Экспозиция посвящена 100-летию со дня рождения заслуженного художника РФ, члена Союза художников России и участника войны.

Борис Тимофеевич Лисков (1924–2013) — яркий и самобытный художник, продолжатель традиции лирического пейзажа, чья жизнь тесно связана с Сергиево-Посадским округом и Хотьково, где он провел большую часть своих лет. В экспозиции представлены произведения автора из собрания музея-заповедника «Абрамцево» и частных коллекций. Выставка проходит в залах отдела художественных ремесел Музея-заповедника «Абрамцево» в Хотькове.

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