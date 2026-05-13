Музеи Подмосковья присоединятся к акции «Ночь музеев» 16 мая

Государственные музеи Подмосковья 16 мая присоединятся к Всероссийской акции Ночь музеев, посвященной теме «Родное» в рамках Года единства народов. Посетителей ждут экскурсии, концерты, лекции, мастер-классы и интерактивные программы в разных округах региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Коломенско-Зарайском музее-заповеднике в Зарайске пройдут творческие мастерские, лекции о традициях XIX века и нумизматике, интерактивные программы и музыкальный вечер. В усадьбе Шахматово в Солнечногорске гостей ждет программа «Времена года» с сезонными играми и квестом по территории. В Боблове состоится экскурсия «Неспиритический сеанс» при свечах, а в Тараканове — моно-спектакль «Экклезиаст».

Музей-заповедник А.С. Пушкина в Одинцовском округе подготовил экскурсии по усадьбе Вяземы, концерты и театральную постановку. Звенигородский музей-заповедник организует лекцию о быте XVI–XVII веков, концерт и вечернюю экскурсию по городу, а часть экспозиций будет доступна бесплатно. В музее «Новый Иерусалим» в Истре с 17:00 до 22:00 откроют свободный вход на постоянные и временные выставки, детский центр «Экспонариум» и ряд программ.

В Мелихове гости смогут посетить выставки и вечер венской музыки, в Серпухове — лекции, перформансы и презентации изданий, часть мероприятий пройдет без оплаты. В Муранове после 17:00 будет бесплатный вход в парк, запланированы экскурсии и презентация книги. В Клину музей Чайковского откроет бесплатный доступ к выставкам и лекции, а музей Зои Космодемьянской проведет квиз и интерактивные программы. Подробности и условия участия размещены на сайтах музеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

