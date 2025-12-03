Музеи Подмосковья представили афишу мероприятий по «Пушкинской карте» на декабрь

Министерство культуры и туризма Московской области представило мероприятия, которые будут доступны по «Пушкинской карте в декабре. Государственные учреждения культуры подготовили выставки, экскурсии, концерты, интерактивные и образовательные программы, спектакли и другие мероприятия, рассчитанные на молодежную аудиторию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в музее «Новый Иерусалим» по «Пушкинской карте» будут доступны сольный концерт молодого талантливого гитариста Дмитрия Илларионова и игровая программа «Где хранится ключ от «Особой кладовой».

Московский областной театр драмы и комедии представляет премьеру трагедии «Отелло» по произведению Уильяма Шекспира, призрачную сказку для детей и их родителей «Кентервильское приведение» Оскара Уайльда, комедию по пьесе Александра Островского «Горячее сердце», спектакль по рассказам А. П. Чехова «Рассказики» и многое другое.

В музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» обладателям «Пушкинской карты» будут доступны спектакли в постановке Мелиховского театра «Чеховская студия» «На чужбине», «После Чехова», «Платонов» и детские спектакли «Черная курица, или подземные жители», «Чижик-пыжик» и «Сказка о потерянном времени». В течение всего месяца будет проводиться экскурсия «Путешествие в Мелихово».

Музей-заповедник А. С. Пушкина проводит для детей и юношества беседу «Неспешные чтения в русской усадьбе» и занятие «Победа на Куликовом поле — рубеж в духовном развитии Руси» в усадьбе Большие Вяземы. А в усадьбе Захарово до 28 декабря пройдут экскурсии «Усадьба Захарово — колыбель поэта».

Спектакль-концерт «Неизбежная встреча» с Еленой Захаровой и Дмитрием Ермиловым ждет зрителей в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. С 19 декабря юных посетителей приглашают на интерактивную программу «Новогодняя одиссея Чайковского».

В Звенигородском музее-заповеднике обладателям «Пушкинской карты» доступны новый масштабный выставочный проект «Рерих. В поисках небесного Звенигорода» и экспозиция и экскурсии по постоянной выставке «Звенигород. От земли до неба».

В Серпуховском историко-художественном музее продолжает работать выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» с экскурсиями по сеансам, также в рамках выставки проходит интерактивная экскурсия для детей «Море волнуется раз». Доступны по «Пушкинской карте» интерактивная программа в комплексе на Сенной, экскурсия по экспозиции русского искусства XVIII–XIX веков, выставки «Анна Мараева» и «Православные древности».

Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» приглашает на новогоднюю и рождественскую программу 2025/2026 «Будет елка, будет праздник», а Военно-патриотически музей Московской области — на тематическую экскурсию «По пути танка-легенды». В музейном комплексе «Зоя» посетителей ждет образовательная программа «Деревня Петрищево. Вчера. Сегодня». Выставка «Жизнь без начала и конца…» будет доступна по «Пушкинской карте» в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока, также там можно будет посетить выставку рисунков участников фестиваля «Посвящение Александру Блоку».

Больше информации о мероприятиях по «Пушкинской карте» размещено на сайтах и в социальных сетях государственных учреждений культуры Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.