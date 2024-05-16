Музеи Подмосковья подготовили программу для «Ночи музеев»

18 мая по всей стране пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году она приурочена к Году семьи. Тема акции - «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Государственные музеи Московской области подготовили свои программы к этому дню, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Так, в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» состоится «Музейный Art QuiZ» по выставке «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников», в ходе которого посетители смогут в увлекательной форме самостоятельно познакомиться с выставкой. Для родителей с детьми проведут командные интеллектуальные игры в пространстве детского центра музея. Музей подготовил интерактивную программу «От царства к империи» в рамках выставки «Формула Руси. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века», в ходе которой гости совершат исторический экскурс от Рюриковичей к Романовым.

Квест в темноте «Ночной дозор» по постоянной экспозиции музея откроет гостям скрытые смыслы экспонатов. Для любителей музыки с фортепианным концертом выступят студенты Московской консерватории. Также в музее проведут для посетителей лекции, мастер-классы, арт-медитации.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» подготовил рассказ о семье Чеховых и о семейных традициях XIX века. На выставке «Брачная лихорадка» гости узнают об обычаях и традициях создания семьи в те времена, чем была наполнена семейная жизнь современников А. П. Чехова, с какими трудностями сталкивались супруги, желающие расторгнуть брак. Для посетителей проведут мастер-классы, познакомят с народной музыкой, пригласят на экскурсию по главному дому усадьбы и прогулку по саду.

Музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину предложит своим гостям разнообразные лекции, мастер-классы, детские игровые программы, демонстрацию подлинных фотографий семьи Чайковских из фондов музея и рассказ о близких и дорогих Петру Ильичу людях. Центральной частью программы станет концерт «Ирландское шоу», на котором оркестр City Pipes исполнит традиционную музыку Ирландии и Шотландии, а ансамбль ирландского танца Celtic wind покажет народные танцы. Также пройдет экскурсия по дому композитора, парку и усадебным постройкам.

В музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока состоится концерт воспитанников и педагогов вокально-хоровой студии «Звучность». В ходе экскурсии по усадьбе Тараканово посетители познакомятся с библиотекой С. С. Лесневского и историей создания музея-заповедника. Музей предложит гостям авторскую экскурсию «Из поколения в поколение» и занятие-лекцию «Семейных архив».

Звенигородский государственный музей-заповедник в «Ночь музеев» проведет экскурсию-прогулку вдоль стен Саввино-Сторожевского монастыря. В Звенигородском манеже состоятся интерактивная программа «Простые веяния большой эпохи» в рамках выставки «Простые радости», коллективная творческая программа «Зажги свою звезду над Звенигородом!» и концерт «Две линии: романс и джаз».

В историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина пройдут интерактивное занятие для детей с родителями «Игры пушкинской поры» и музейно-образовательная программа по сказкам А. С. Пушкина. В «Ночь музеев» откроются выставки живописи и керамики «Пушкинская эпоха» творческого объединения «Артель» и уникальная экспозиция «Перевязочный пункт русской армии в Вяземах в Отечественной войне 1812 года». Независимый драматический театр «Переулок» проведет в залах дворца усадьбы Вяземы спектакль-экскурсию «В гостях у Пиковой дамы». Также музей приглашает на музыкальные концерты и литературные беседы.

Серпуховской историко-художественный музей подготовил для гостей иммерсивную программу «Маковские. В кругу друзей» по выставке «Маковские. Константин и Владимир», которая проходит в музее. Посетители узнают, как встречали гостей в доме знаменитой семьи и смогут принять участие в любимых развлечениях Константина Маковского. Тематическая экскурсия «Тайны старинного особняка» раскроет историю купеческого семейства Мараевых. Гостей ждут презентации, экскурсии и интерактивные занятия для детей.

В военно-патриотическом музее Московской области состоится квест для детей «Хранители реликвий» и лекция «От семейного архива к музею».

Музейный комплекс «Зоя» приглашает на бесплатное посещение выставки «Она и литература» и на лекцию «Призма времени. Музей Зои Космодемьянской».

Концерт классической музыки «Итальянское барокко» ждет слушателей в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». Также в «Ночь музеев» там покажут документальный фильм «Как Иван Пигарев сон изучал» об исследовании сна в жизни и науке Ивана Пигарева, ученого, правнука Федора Тютчева, и проведут экскурсию по главному усадебному дому.

Музей-заповедник «Зарайский кремль» приглашает на экскурсию «О чем шумит Осетр», на которой в ходе прогулки по набережной реки посетителям расскажут об истории города Зарайска и поселений на берегу реки Осетр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.