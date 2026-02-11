Музеи Королева стали героями программы «Поехали!» на Первом канале

Три отдела Музейного объединения «Музеи наукограда Королева» приняли участие в съемках программы «Поехали!» на Первом канале 10 февраля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выпуск программы «Поехали!» будет посвящен Музейному объединению «Музеи наукограда Королева» и его уникальным экспозициям. Съемочная группа посетила три отдела объединения.

В отделе «Новейшая история города» заведующая туристско-информационным центром Марина Костюнина рассказала о ключевых событиях в истории Калининграда–Королева и показала редкие экспонаты. Главный хранитель музейных фондов Алексей Севостьянов представил выставку «Энергия глашатаев», подготовленную к 120-летию художника Василия Маслова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Следующим объектом стал Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве, где заведующая отделом Ирина Шкурлатовская рассказала о жизни семьи поэта и показала мемориальные предметы. Завершились съемки в Мемориальном Доме-музее Сергея Дурылина, где заведующий отделом Александр Калашников поделился историями о доме, его гостях и судьбе Сергея Дурылина.

В министерстве культуры и туризма Московской области напомнили, что объединение включает пять музеев, среди которых два литературных — мемориальные дома Марины Цветаевой и Сергея Дурылина, отдел «Усадьба Костино» и два отдела, посвященных новейшей истории города. Программа «Поехали!» выходит на Первом канале с августа 2022 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.