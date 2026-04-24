Музеи Королева представили работы на выставке в Москве

Выставочный проект «Под небом голубым...» открылся 24 апреля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве. В экспозиции участвует музейное объединение «Музеи наукограда Королев», представившее работы из фонда мемориального дома-музея С.Н. Дурылина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект посвящен представительнице парижской школы иконописи Юлии Рейтлингер — сестре Иоанне (1898–1988). В выставке также участвуют Государственный исторический музей, Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева и Всероссийский музей декоративного искусства.

Из собрания музеев Королева представлены три живописные работы Федора Булгакова — художника, старшего сына протоиерея Сергия Булгакова, богослова и одного из основателей Свято-Сергиевского православного института в Париже. Сергий Булгаков был духовным отцом Юлии Рейтлингер. Федор Булгаков учился во ВХУТЕИНе у Машкова и Корина, был женат на дочери художника Михаила Нестерова.

Дом Сергея Дурылина в Болшеве, где часто бывал Булгаков, стал для него творческой мастерской. Художник приезжал сюда писать картины и дарил их хозяину. Сегодня в коллекции музея хранятся 10 его живописных работ и альбом с 92 рисунками. На выставке можно увидеть пейзажи «Крым» (усадьба Олеиз), «Радонежье» и «Весенний цветущий сад у дома Дурылина в Болшеве», созданные в 1940–1960 годах.

Экспозиция будет работать до 27 июля. Возрастное ограничение — 6+. Подробности и билеты размещены на сайте дома русского зарубежья.

