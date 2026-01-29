Музеи «Арт-Макет» и «Ретро-Гараж» в Сергиевом Посаде получили знак качества

Музеи «Арт-Макет» и «Ретро-Гараж» в Сергиевом Посаде стали лауреатами III Всероссийского конкурса «Отличное место на Золотом кольце — 2025» и получили официальный знак качества.

Два частных музея Сергиева Посада — Арт-Макет и Ретро-Гараж — признаны одними из лучших туристических объектов по итогам III Всероссийского конкурса «Отличное место на Золотом кольце — 2025». Конкурс проводил Союз городов «Золотого кольца России» для оценки туристических объектов по качеству услуг, безопасности, инфраструктуре и отзывам посетителей.

Награждение победителей состоялось в рамках VI Художественно-промышленной выставки-форума «Уникальная Россия». Генеральный директор музейного комплекса Семен Жильцов отметил, что оба музея вошли в состав комплекса только в прошлом году, но уже стали популярными среди туристов.

Арт-Макет предлагает посетителям миниатюрные копии достопримечательностей городов Золотого кольца, а Ретро-Гараж знакомит с атмосферой советского кинематографа и автомобилями отечественного производства. Всего в Сергиевом Посаде знаком «Отличное место на Золотом кольце» отмечены четыре организации, включая Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник и бутик-отель Русский дворик.

Победители конкурса получили право использовать официальный знак качества в 2026 году и будут включены в тематический буклет для туристов. По итогам 2025 года лауреатами стали более 50 объектов из пяти областей России. Сергиев Посад готовится к 60-летию маршрута «Золотое кольцо» в 2027 году, к которому планируется запуск новых туристических проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.