«Мурановские чтения-2026» пройдут 5–6 октября в Пушкинском округе

Научная конференция «Мурановские чтения-2026» пройдет 5 и 6 октября в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» в Пушкинском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция посвящена жизни и творчеству Евгения Боратынского и Федора Тютчева, их литературным и родственным связям, а также истории Мурановского музея и его коллекций. Исследователи обсудят произведения поэтов, их связь с зарубежной литературой и новые прочтения и переводы классики в XXI веке.

Ученые представят ранее неизвестные биографические факты, рассмотрят взгляды Тютчева в контексте русской и европейской философии. Они также обсудят исторический вклад представителей обеих семей и образы поэтов в живописи, музыке, театре и кино.

Отдельные темы — состояние памятных мест Боратынского в Казани и Тамбовской области, восстановление его родовой усадьбы Мара и связанные с именем Тютчева центры в России и за рубежом, от Овстуга до Санкт-Петербурга. Участники обсудят историю усадьбы Мураново, ее место в национальной культуре и исследовательский потенциал музейных фондов.

Помимо пленарных и секционных заседаний, для участников и гостей готовят культурную программу. Подробности опубликованы на сайте музея-заповедника «Усадьба Мураново».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.