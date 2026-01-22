Мультфильм «Три сестры» режиссера Бронзита номинировали на «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» режиссера и аниматора Константина Бронзита номинирован на премию «Оскар» в категории «Короткометражный анимационный фильм». Награждение состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе 15 марта, сообщает ТАСС .

За победу в этой категории также будут бороться картины «Бабочка» (Флоранс Мьель), «Девушка, которая плакала жемчугом» (Крис Лэвис), «Вечнозеленый» (Натан Энгельардт) и «Пенсионный план» (Джон Келли).

«Три сестры» — мультфильм 2024 года, режиссером и сценаристом которого выступил 60-летний Бронзит. По сюжету, три сестры живут в отдельных домах на уединенном острове, но их жизнь меняется после того, как один из домов приходится сдать в аренду.

Бронзит — российский художник-аниматор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. У него множество наград. В том числе он является трехкратным номинантом на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

