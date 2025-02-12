«Может „растеребить“ зрителя»: Пересильд рассказала о съемках в новом фильме

Актриса Юлия Пересильд заявила, что новая кинолента «ON и Она», где та снялась, смогла максимально и больше, чем фильмы до этого, раскрыть тему отношений человека с искусственным интеллектом. Картина выйдет на экраны уже 14 февраля, сообщает Сноб .

«В фильме мы точно не дадим вам ответов, что делать с искусственным интеллектом, как с ним быть, как с ним жить, как с ним бороться или, я не знаю, сдаться ему окончательно. Но мы эти вопросы сформулируем и поставим перед нашим зрителем. Художник вообще не должен на вопросы отвечать. Скорее, он должен их формулировать, должен растеребить людей и, может», — сказала артистка.

По ее словам, режиссер и создатель скорее может «растеребить» зрителя и заставить задуматься над поставленной темой.

Отвечая на вопрос о мечтах и творческих кризисах, актриса также отметила, что она благодарна, что мечты сбываются, но ей тяжело давался постадреналиновый синдром, когда после масштабных ролей не очень ясно, как развиваться дальше. Однако, по словам Пересильд, она много работала над тем, чтобы этот период быстро закончился и ей помогло написать книгу.