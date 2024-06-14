Мособлдума организовала выставку «Экологическое воспитание.Раздельный сбор мусора»

На стендах были представлены самые разные активности, которые рассказывали о важности сортировки и переработки отходов. Гостям наглядно показали, какой путь проходит мусор в процессе переработки. Можно было сдать пластиковые бутылки в специальный фандомат и получить вознаграждение. Ребята с удовольствием поиграли в экобаскетбол и наперегонки сдавали крышечки. А самые спортивные попробовали с помощью специального велоустройства переработать пластик в гранулы, из которых потом сделали памятные значки.

«Мособлдума совместно с правительством сделали первые шаги в сфере воспитания подрастающего поколения. В школах сейчас много говорится об экологии. С малых лет в головы должны быть вложены правила обращения с мусором. Это верные шаги для того, чтобы наша подмосковная земля была чистой и зеленой», — подчеркнула первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов сообщил, что цель выставки — прививать с детского возраста правильное отношение к утилизации отходов, к раздельному сбору мусора. Рассказывать, что происходит с мусором дальше.

«Действительно, в сфере экологи есть подвижки, все больше компаний интересуются проблемами экологии. Многие развивают бизнес, связанный со сбором отходов и переработкой их в полезные фракции. Сейчас мы планируем развивать направление по сбору текстиля и планируем установить около тысячи приемников», — добавил Владислав Мурашов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что очень важно с детства уделять внимание экологии. На выставке было представлено много компаний, которые занимаются переработкой мусора, и, думаю, всем было интересно самим поучаствовать в этом процессе, посмотреть, что можно сделать из мусора, и увидеть готовую продукцию.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин напомнил, что в этом году Мособлдумой был принят закон об экологическом образовании в Московской области.

Он отметил, что сегодня мы закладываем основы воспитания и экологической культуры подрастающего поколения. Они очень быстро все это схватывают. Через поколение это обязательно станет нормой жизни, то есть цель данного закона — это воспитать экологическую культуру.

Гостей выставки также ждала концертная программа и показ мод из вторичного сырья. Четвероклассница Марина и третьеклассник Ваня приехали на выставку, чтобы продемонстрировать свои костюмы, которые они придумали сами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.