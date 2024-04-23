Московское метро превратят в творческую площадку для художников

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что совсем скоро в столице стартует проект «Искусство в метро», в рамках которого художники разместят свои шедевры на трех площадках.

«Проект «Искусство в метро» поможет художникам проявить себя, раскрыть талант и познакомить со своим творчеством множество людей. Первый сезон продлится до конца лета. Мы продолжаем участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Художники будут работать на трех площадках: на «Достоевской», «Парке культуры» Кольцевой линии и «Киевской» Арбатско-Покровской линии метро. Место для реализации проекта выбирали в том числе с учетом комфорта пассажиров — деятели искусства не будут представлять для них помеху.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте проекта, заполнив анкету, прикрепив свои работы и видеовизитку. Участники проекта будут отобраны на конкурсной основе.

Ранее за незаконным творческим проявлением в московском метро заметили двух вандалов из Смоленской области. Злоумышленники черными маркерами изрисовали стены и сидения в вагоне.