Московский театр «Кашемир» покажет нового «Гамлета»

Арт-директор театра «Кашемир» Ирина Левакова в разговоре с РИАМО заявила, что новому «Гамлету» есть, что сказать, и она не сомневается, что второй сезон с громкими премьерами оправдает все ожидания.

Одна из главных премьер нового сезона — спектакль «Гамлет». Главную роль в постановке сыграет актер Дмитрий Бикбаев.

«При знакомстве с Дмитрием Бикбаевым (исполнитель главной роли — ред.) у меня были опасения, сможет ли он вытянуть такую роль, но, когда мы познакомились с Дмитрием, его открытость, его искренность, его боли, которые он может вывернуть из себя, (доказали обратное — ред.). То, что ему многое близко, что он глубоко мыслящий человек. Он — человек, который уже что-то прожил, что-то потерял, что-то приобрел. В его жизни произошли разочарования, предательства, но он не сломался, он не исчез — это очень важно для роли Гамлета», — рассказала Левакова.

Левакова назвала актера Бикбаева — цельным человеком, у которого, несмотря на сильный внутренний стержень, сохранилось мальчишество и озорство, а это очень важные черты для актера такой роли. Она добавила, что у театра очень сильная команда: и актерская, и постановочная, что само по себе уже является сильной заявкой на успех.

Театр «Кашемир» открывает второй сезон. В новом сезоне в репертуар театра добавятся четыре новых спектакля в постановке известных режиссеров и с участием популярных актеров. Одна из громких постановок — спектакль «Фауст. Четвертая стена» — еще только готовится.

24–25 сентября состоится премьера психологического триллера «Человек, который ждет» по роману Алессандро Барикко в постановке режиссера Сергея Аронина в Театральном центре «На Страстном». 1 ноября — романтическая драма «Без Есенина» режиссера Дмитрия Сердюка по пьесе Влада Васюхина в Театральном центре «На Страстном».