Московские школьники активно участвуют в нескучных уроках в музеях

В столичных музеях проходят увлекательные образовательные занятия для учащихся. Совместными усилиями педагогов, методистов и музейных работников создано уже более 250 различных уроков, и их количество продолжает расти, об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Исследовательские способности и восприятие материала значительно улучшаются благодаря такому нестандартному подходу к обучению. В образовательную инициативу вовлечены десятки культурных площадок, включая «Дедушкин чердак», музеи Высоцкого, Дарвина и космонавтики, а также множество других учреждений — всего 40 локаций.

С момента старта в 2017 году образовательная инициатива «Учебный день в музее» показала впечатляющий рост — число участников возросло примерно в 20 раз. За последний год программа расширилась, включив три дополнительные локации.

Теперь старшие школьники могут погрузиться в математические науки и архивоведение на базе Государственного архива. Учащиеся начальной школы осваивают природоведение, литературу и художественное творчество в стенах Всероссийского музея декоративного искусства. А для учеников 8-11 классов «Дом полимеров» организует интерактивные викторины, раскрывающие секреты инновационных материалов и технологий.