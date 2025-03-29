В 2024 году московские парки побили рекорд по посещаемости. Их посетили 177 млн раз, сообщает в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичным паркам удается привлекать внимание жителей благодаря большому количеству площадок. Также в них проводится особая программа для детей и взрослых.

Зимой в парках функционировали 47 катков. Также там открыли 85 лыжных трасс и 22 горки для езды на ледянках, тюбингах.

Летом 2024 года в парках функционировали 13 бассейнов, а также 10 кинотеатров под открытым небом. Созданы особые площадки для пикников с беседками. Их можно забронировать через интернет.

Летом 2025 года в московских парках пройдет около 30 тыс. событий. По прогнозам, их посетят не менее 50 млн человек.