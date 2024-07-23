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Московская областная филармония приглашает на концерт в океанариуме

25 июля в «Океанариуме Крокус Сити» в Красногорске состоится концертная программа Московской областной филармонии «Ритм океана» в исполнении квартета им. А. А. Алябьева. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат произведения Иоганна Штрауса «Вальс», полька «Без забот», «Аннен полька», «Престо» Йозефа Гайдна, менуэт Луиджи Боккерини, неаполитанская песня «О, мое солнце» Эдуардо ди Капуа, вальс Георгия Свиридова, вальс из кинофильма «Светлый путь» Исаака Дунаевского, а также музыка к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна.

Музыка исполняется на фоне мерцания воды и размеренной жизни морских обитателей самого большого аквариума — «Крокус Сити Океанариума». Обстановка придает особое звучание классической музыке, подчеркивая ее гармоничность и изысканность.

Билет на музыкальное шоу «Ритмы Океана» действителен при наличии билета на общую экспозицию. Количество билетов ограничено.

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