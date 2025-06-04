Московская область участвует в ежегодной премии Russian Traveler Awards. На получение премии издания Russian Traveler выдвинуты 6 проектов от Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство» участвует Парк усадьбы Кривякино.

В номинации «Народный промысел» — Федоскинская лаковая миниатюра.

В номинации «Национальное блюдо/продукт» представлена Зарайская коврижка.

В номинации «Культурно-исторический объект/музей» принимает участие Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».

В номинации «Природный объект» — Приокско-Террасный заповедник.

Участник от Подмосковья в номинации «Фестиваль/праздник» — Фестиваль современного танца «Город танцует в парках».

В настоящее время на портале идет голосование за участников в различных номинациях.

Для голосования необходимо перейти по ссылке, зашитой в наименовании проекта и выбрать подмосковного участника в списке представленных проектов.

Для голосования необходима авторизация. Голосование продлится до 31 октября 2025 года. Приглашаем проголосовать за подмосковные проекты!

Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.

Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards учреждена изданием Russian Traveler в 2021 году и посвящена главным туристическим возможностям для жителей России.

Путем народного голосования на сайте премии выбираются лучшие проекты в сфере путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.