Московская область участвует в ежегодной премии Russian Traveler Awards
Фото - © Сайт Russian Traveler
Московская область участвует в ежегодной премии Russian Traveler Awards. На получение премии издания Russian Traveler выдвинуты 6 проектов от Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В номинации «Культурно-досуговое/общественное пространство» участвует Парк усадьбы Кривякино.
В номинации «Народный промысел» — Федоскинская лаковая миниатюра.
В номинации «Национальное блюдо/продукт» представлена Зарайская коврижка.
В номинации «Культурно-исторический объект/музей» принимает участие Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
В номинации «Природный объект» — Приокско-Террасный заповедник.
Участник от Подмосковья в номинации «Фестиваль/праздник» — Фестиваль современного танца «Город танцует в парках».
В настоящее время на портале идет голосование за участников в различных номинациях.
Для голосования необходимо перейти по ссылке, зашитой в наименовании проекта и выбрать подмосковного участника в списке представленных проектов.
Для голосования необходима авторизация. Голосование продлится до 31 октября 2025 года. Приглашаем проголосовать за подмосковные проекты!
Итоги будут подведены в ноябре и опубликованы на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.
Национальная туристическая премия Russian Traveler Awards учреждена изданием Russian Traveler в 2021 году и посвящена главным туристическим возможностям для жителей России.
Путем народного голосования на сайте премии выбираются лучшие проекты в сфере путешествий: от отелей и курортов до национальных блюд и экомаршрутов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.
«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.
Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.
Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.