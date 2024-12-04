«Москино» покажет историческую программу в честь годовщины Битвы за Москву

В кинопарке «Москино» в эти выходные состоится программа в честь годовщины Битвы за Москву. Посетителям представят масштабную историческую реконструкцию и другие интерактивы, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятие пройдет 7 и 8 декабря в рамках проекта «Зима в Москве». Как отметил главный координатор мероприятия Василий Тартыжов, в воссоздании обстановки и событий 40-х годов прошлого века примут участие 350 реконструкторов со всей страны.

Мероприятие в основном пройдет в декорациях «Москвы 40х» и «Уездный город». В выходные в 11:00 и 15:00 там состоится парад войск Рабоче-крестьянской Красной армии, а в 12:00 — реконструкция сражения за Красную Поляну. В 16:00 стартует постановочный бой за село Белый Раст, а в 13:00 и 17:00 — концерт «Фронтовая музыка агитбригады».

С 10:00 до 18:00 гости смогут посетить исторические занятия и интерактивы, посвященные жизни и труду москвичей в годы Великой Отечественной войны. Участников обучат на курсах саперов, артиллеристов, летчиков. Они также смогут примерить на себя роль связистов, медиков, а также сплести маскировочные сети.

Кроме того, гости смогут поучаствовать в интерактивной программе, посвященной съемкам различных фильмов про войну. Они узнают об актерах кинолент и о съемочном процессе. На площадке также будет представлена подлинная отремонтированная военная техника.