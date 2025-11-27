Молодежный форум «Формула будущего» объединил более 100 человек в Волоколамске

В Центре культуры и творчества «Родники» прошел молодежный форум, который собрал школьников и студентов из Волоколамского округа, Шаховской и Лотошино, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников поприветствовала глава Волоколамского округа Наталья Козлова. Она отметила значимость форума и поблагодарила организаторов за возможность для молодежи получить ценные знания, разобраться в выборе профессионального пути и раскрыть свои таланты.

Традиционно организатором форума стал МЦ «Молодежное содружество». Центр пригласил опытных спикеров: психолога и бизнес-коуча Екатерину Кольцову, международного тренера по коммуникации Марию Смолину и лауреата премии Губернатора, организатора проектов Егора Балева. Они поделились личным опытом, рассказали о реализации собственных идей и дали практические рекомендации, как уверенно презентовать себя и свои проекты.

Форум «Формула будущего» стал площадкой для обмена знаниями и вдохновением, заложив основу для будущих успехов и развития молодежного потенциала Волоколамского округа и соседних муниципалитетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.