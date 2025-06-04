Молодежь из Подмосковья поучаствует в фестивале «Таврида.Арт»

В бухте Капсель под Судаком в период с 1 по 3 августа пройдет фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.Арт», в которой поучаствуют девушки и парни из Подмосковья. Об этом рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Фестиваль «Таврида.Арт» пройдет уже в седьмой раз. Культурно-просветительское событие объединит тысячи людей, в том числе зрителей из разных российских регионов.

«В течение трех дней фестиваля пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки, уличные спектакли, кинопоказы. Также в дни фестиваля будет работать „АРТ-ЭКСПО“ — выставка, где представители регионов России презентуют их культурные и гастрономические достижения. Наш регион тоже представит свой стенд. Здесь ребята будут рассказывать о богатой истории, традициях и культуре Московской области, проводить различные активности и угощать подмосковными вкусностями участников фестиваля. Уверена, что наш стенд станет площадкой для новых знакомств, обмена опытом и рождения интересных идей», — рассказала министр.

По словам Швелидзе, подмосковные участники представят на фестивале многообразие родного региона, а также покажут, как сильно его любят. Каждый, кто посетит подмосковный стенд, сможет признаться в любви Московской области, считает министр.

Фестиваль «Таврида.Арт» пройдет на площади 250 гектаров с пятью сценами, где выступят в том числе 20 артистов. Программа мероприятия включает в себя современное искусство с национальным колоритом и традиционной культурой. Лучшие театры, студии, художники и дизайнеры представят свои работы, а представители российских регионов покажут свои культурные достижения.

Желающие поучаствовать в фестивале должны подать соответствующую заявку до 15 июня 2025 года. Участники фестиваля получат бесплатное место для проживания, питание и помощь в логистике от Министерства информации Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.