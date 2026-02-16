«Могла остаться без части ноги»: продюсер рассказал об операции Волочковой

Он пояснил, что хирургическое вмешательство потребовалось срочно, и на данный момент артистка еще не полностью пришла в норму. По его словам, процесс восстановления продолжится ориентировочно до конца февраля. Дворцов также подчеркнул, что сейчас здоровью балерины ничто не грозит, а информация о серьезных заболеваниях, распространяющаяся в прессе, является недостоверной.

«Операция была прямо экстренная, неплановая. Она поехала в лучшую клинику Германии к лучшим врачам. Травму она получила во время рабочего процесса. К своему шоу она еще не вернулась. Сейчас пока у нее восстановление будет не совсем быстрое, но, я думаю, и недолгое. До конца этого месяца она будет пока восстанавливаться. Я, конечно, желаю скорейшего выздоровления Насте. Я ее очень люблю, очень ценю, обожаю как артистку, как балерину, как легенду. Вот бывает всякое, но я бы сказал, что это, наверное, творческий такой процесс. Все-таки Настя очень много работает, и это сказывается, безусловно, на здоровье, на ногах, так как она балерина. Поэтому большое спасибо врачам за то, что действительно ее поставили на ноги, вернули практически к жизни. И неизвестно, я бы сказал, чем это дело закончилось. Возможно, она даже могла остаться и без части ноги», — поделился продюсер.

Слухи о проблемах со здоровьем Волочковой возникли после ее снимка на фоне медицинского учреждения в Германии. Представители СМИ пытались выяснить у балерины подробности, но она лишь попросила не беспокоить ее расспросами, уточнив, что находится на отдыхе. Чуть позже артистка вышла на связь со своей аудиторией, показав костыли и рассказав о проведенной операции на ноге.

