Модельер-дизайнер рассказала о трендах весеннего гардероба

Этой весной в моде платья в бельевом стиле, широкие синие джинсы и бежевый цвет. О том, как подобрать гардероб в интервью «Вечерней Москве» рассказала модельер-дизайнер Дарья Куциль.

Этот сезон продолжает тренды прошлого года. Но, конечно, этой весной есть и другие новинки. Например, стоит купить пальто с лацканами и носить поверх пиджака. Это странное сочетание можно обыграть правильно подобранными цветами, сказала дизайнер.

Также важно приобрести несколько пар синих джинсов широкого кроя, несколько платьев в «бельевом стиле» — из шелка или бархата. Остаются в моде и белые платья разных фасонов.

Еще один яркий тренд сезона — кейп. Это что-то среднее между пальто и пончо. Кейп может заменить традиционное пальто, добавила Куциль.

Также эксперт отметила, что можно приобрести и узкие длинные шарфы из тонкого трикотажа, которые несколько раз оборачиваются вокруг шеи. Актуальна обувь на платформе, которую можно носить с широкими джинсами. Можно выбрать каблуки или обувь с разными и необычными носами.

Звезды российской эстрады следят за трендами и выбирают свой стиль. Так, певица Валерия предпочитает носить жакет из «пальтовой» ткани песочного цвета. Влад Соколовский старается сочетать кроссовки, брюки-бананы и джинсовую куртку.

«Цыплячий» желтый цвет — один из самых актуальных в этом сезоне. Главное сочетать его с пастельными тонами, базовыми цветами. Такой тренд показала публике актриса Лиза Арзамасова.

А вот Ксения Бородина придумала неплохой образ для прогулки и надела рубашку, которую затем завязала на поясе. Небрежность, расслабленность в одежде отражает эмоциональное состояние человека.

Чтобы образ был более полным, дополняем костюм в этом сезоне клатчем или объемной сумкой из натуральной мягкой кожи, заключила Куциль.