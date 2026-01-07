Модель Белла Хадид показала себя в комбинезоне с короткими шортами и босоножках

29-летняя супермодель и бизнеследи Белла Хадид продемонстрировала свой силуэт в облегающем комбинезоне с мини-шортами. Фотография, запечатлевшая красоту девушки, была размещена в ее аккаунте в Instagram*, пишет Газета.ru .

Хадид приняла участие в новой рекламной фотосессии для бренда Saint Laurent. Для съемок она выбрала комбинезон, декорированный кружевом и имеющий укороченные шорты. Дополнили образ коричневая замшевая куртка, черные колготки и золотистые босоножки на шпильке. Кожаная сумка элегантно подчеркнула образ. Волосы модели были собраны в аккуратный пучок, а макияж выполнен в нейтральных тонах.

В декабре Белла Хадид поделилась с подписчиками снимком, на котором предстала в молочной водолазке, светлом плаще с бахромой, белых брюках, ковбойских сапогах и шляпе. К этому образу она добавила массивное украшение. Модель позировала с распущенными волосами и неброским макияжем. Рядом с ней находился ее партнер Адан Бануэлос, одетый в ковбойском стиле. Пара была замечена за покупкой еды быстрого приготовления.

В октябре Адан Бануэлос поздравил возлюбленную Беллу Хадид с днем рождения, опубликовав в сети несколько редких совместных фотографий в честь ее 29-летия. На одном из снимков они запечатлены верхом на лошади, а на другом модель нежно прижимается к ковбою.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.