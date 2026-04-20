Мизулина опровергла визит на концерт Булановой с SHAMAN и охраной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее с мужем Ярославом Дроновым, более известным как SHAMAN, заметили на концерте певицы Татьяны Булановой. Мизулина заявила в своем Telegram-канале , что новость была взята из воздуха, а журналисты не проверили факты. Она пояснила, что они действительно были на выступлении Булановой, но это произошло еще в августе 2025 года в Казани в рамках фестиваля «Новая волна».

Мизулина также отреагировала на обсуждения в прессе наличия у нее и ее мужа охраны. Она подчеркнула, что они никогда этого не скрывали, но охрана — не их выбор, а вынужденная мера. По словам главы Лиги безопасного интернета, из-за угроз с Украины она фактически четыре года живет взаперти. Любой выход на улицу или мероприятие требует определенных мер и согласований.

«Я сама себе не принадлежу. Не я решаю, куда мне можно ходить, а куда — нельзя. У Ярослава похожая ситуация», — рассказала Мизулина.

Мизулина призвала всех, кто разводит дискуссии на тему охраны, оказаться хотя бы на день на ее месте и прочувствовать, каково это, когда украинские террористы постоянно угрожают пулей в лоб, у дверей работы поджидают выходцы с Украины с непонятными коробками, а на 9 Мая пытаются присылать «подарки» якобы от Министерства обороны. Она подчеркнула, что это лишь малая часть того, с чем ей приходится сталкиваться.

По словам Мизулиной, она прекрасно понимает, почему это происходит. Ее работа срывает дурные намерения врага в отношении российской молодежи, и это «врагу поперек горла». Глава Лиги безопасного интернета призналась, что ее жизнь уже давно похожа на триллер, где противник каждый день изобретает новые способы устрашения и давления. Но даже в этих условиях она не перестает радоваться, верить, любить, смеяться и добиваться результата, потому что от этого результата зависит будущее конкретных юных граждан страны.

