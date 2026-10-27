Мишу Маваши похоронят в Воронеже 28 октября

Прощание состоится в закрытом режиме. Семья рэпера опасается возможных провокацией — вдове уже поступали угрозы.

Время, когда начнется траурная церемония, тщательно скрывают. Планируется, что на прощании соберутся не более 50 человек — только близкие и люди из объединения «Северный человек».

Ранее вдова рэпера Екатерина обратилась к подписчикам с просьбой помочь с похоронами. Она отметила, что после трагедии вынуждена решать множество организационных вопросов.

Маваши и Екатерина поженились 15 октября, но уже через 10 дней он трагически погиб в своей квартире в Воронеже. В этот момент супруга находилась в соседней комнате. Рассматривается несколько причин смерти артиста, в том числе самоубийство.

Знакомые семьи отрицают, что у рэпера был конфликт с женой. По их словам, Маваши «излучал позитив и был максимально доволен жизнью».

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