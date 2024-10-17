Фото - © Управление по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-Посадского городского округа Московской области

Дом культуры «Большедворский» в Павлово-Посадском городском округе приглашает принять участие в IX конкурсе «Минута славы — 2024» детей и молодежь от 3-х до 18-ти лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Побороться за первое место можно в следующих номинациях конкурса:

— «Конкурс чтецов»

— «Театральное искусство» (постановка)

— «Вокальное искусство» (соло и коллективы)

— «Хореография» (соло и коллективы).

Прием заявок осуществляется с 1 по 12 ноября по адресу: поселок Большие Дворы, пр. Чкалова, д. 2 или на почту — dk.bd@yandex.ru с пометкой Минута славы

Конкурс, подведение итогов и награждение победителей Конкурса состоится 15 ноября в 16-00 в Доме культуры «Большедворский».

— Я участвовала в этом конкурсе в прошлом году в номинации «Конкурс чтецов» и заняла призовое место. Стихотворение, которое я рассказывала, написала мне мама и оно было посвящено году семьи. Я очень люблю свою маму и свою семью. Обязательно буду участвовать и в этом году, — сказала юная конкурсантка Лерочка.

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