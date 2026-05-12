Министр культуры Подмосковья возложил венок у Кремля

Церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата прошла 11 мая у Кремлевской стены в Москве. В мероприятии, организованном Союзом театральных деятелей России, принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Участники церемонии почтили память павших минутой молчания. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и московских театров, театральных вузов, библиотек и музеев, а также известные деятели культуры. Среди них — председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, герой труда Российской Федерации, композитор Александр Зацепин, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков, режиссер Дмитрий Астрахан и другие.

«В тяжелейшие годы испытаний подмосковная земля стала не только полем сражений, но и пространством несгибаемого духа. Работники культуры сражались на передовой и в тылу, выступали в госпиталях и на линии боевого соприкосновения, поддерживая бойцов. Мы продолжаем хранить память о подвиге через музеи, культурные объекты и патриотические программы», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Владимир Машков отметил, что Союз театральных деятелей ведет работу по сохранению памяти об артистах-фронтовиках и участниках фронтовых бригад, восстанавливает места памяти и устанавливает мемориальные доски.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.