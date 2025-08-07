Миллионы по миру: как певец Леонтьев инвестирует в дома и квартиры

Популярный в 1990-х годах артист эстрады и музыкант Валерий Леонтьев вкладывает деньги в дорогую недвижимость в России и Испании, содержит автопарк премиум-класса и пользуется услугами личных водителей, сообщает Life.ru Life.ru .

В Москве у Леонтьева есть трехэтажная квартира площадью 230 квадратных метров в Колокольниковом переулке. Этот район считается одним из самых дорогих в столице: цена квадратного метра здесь составляет более 600 тысяч рублей, стоимость апартаментов — около 150 миллионов рублей.

Кроме того, на полного тезку певца записана компания в испанском Аликанте. Он также мог приобрести там недвижимость после продажи особняка в Подмосковье: на наличие таких активов указывает ряд признаков.

Леонтьев уже заявлял о завершении карьеры, но менять образ жизни, похоже, не намерен. Он продолжает выступать частно и живет на широкую ногу.