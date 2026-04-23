Милана Стар заявила о мечте спеть дуэтом с МакSим
16-летняя Милана Стар рассказала о планах на гала-ужине МУЗ-ТВ
16-летняя певица Милана Стар призналась, что хотела бы записать совместную песню с МакSим, Сергеем Лазаревым и Димой Биланом, сообщает Газета.ru.
О планах артистка рассказала на гала-ужине Премии МУЗ-ТВ.
По словам Миланы Стар, ей близко творчество исполнителей, которые много лет выступают на сцене и выпускают хиты.
«Пока в планах не было (ред. — дуэта), но я бы хотела. Мне очень нравится певица МакSим, Сергей Лазарев, естественно. Еще Дима Билан. Я очень много люблю слушать такой золотой период музыки», — отметила юная исполнительница.
