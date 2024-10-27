Михалков показал свой спектакль «12» в Белграде
В Национальном театре Белграда прошла премьера спектакля «12»
В Национальном театре Белграда прошла премьера спектакля «12» режиссера Никиты Михалкова, сообщает РИА Новости.
Игру российских актеров увидел полный зал театра. На премьере побывали сербские руководители ведомств, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко.
Спектакль завершился овациями.
«Спасибо, братушки… От себя, от нас, хочу сказать вам, мы вместе сегодня должны сберечь православный мир», — обратился к аудитории Никита Михалков.
Спектакль показали в 31 городе, в том числе в Ташкенте и Минске, сказано в публикации.