Михалков показал свой спектакль «12» в Белграде

Игру российских актеров увидел полный зал театра. На премьере побывали сербские руководители ведомств, режиссер и актер Эмир Кустурица, посол РФ Александр Боцан-Харченко.

Спектакль завершился овациями.

«Спасибо, братушки… От себя, от нас, хочу сказать вам, мы вместе сегодня должны сберечь православный мир», — обратился к аудитории Никита Михалков.

Спектакль показали в 31 городе, в том числе в Ташкенте и Минске, сказано в публикации.