Михайлов рассказал, какой была атмосфера на съемках «Любви и голубей»

Актер Александр Михайлов поделился воспоминаниями о работе с Людмилой Гурченко и Ниной Дорошиной в фильме «Любовь и голуби». По словам артиста, на площадке царила доброжелательная атмосфера, сообщает RT .

Александр Михайлов рассказал о съемках картины Владимира Меньшова «Любовь и голуби», вышедшей в 1984 году.

По словам актера, несмотря на драматичный сюжет и конфликтные сцены, в реальной жизни отношения между артистами были теплыми и уважительными.

«Очень хорошо было. Одно дело сценарий — там до драк доходит. „Уймите вашу мать“. Но в жизни атмосфера была замечательная. Обе актрисы невероятно талантливые. А когда достоверно снимаешься, тебе сразу навешивают отношения и говорят: „Любовь“», — сказал Михайлов.

Артист отметил, что напряжение существовало только в рамках сценария, тогда как за пределами кадра съемочный процесс проходил в спокойной и дружеской обстановке.

