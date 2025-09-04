Михаилу Шуфутинскому предложили дать звание народного артиста

В Государственной думе РФ возникла идея присвоить певцу Михаилу Шуфутинскому звание «Народный артист Российской Федерации». С подобным предложением выступил зампред комитета нижней палаты парламента по просвещению Михаил Берулава. Общественная Служба Новостей обратилась к критикам, чтобы выяснить, заслуживает ли исполнитель хита «3 сентября» такого статуса.

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что Михаил Шуфутинский — один из немногих артистов, кого действительно можно назвать народным исполнителем.

Прежде всего, это артист с большим стажем. Во-вторых, его до сих пор помнят и любят, несмотря на то, что он некоторое время не появлялся на телевидении, был не на виду, возможно, даже жил за границей, отметил Соседов. В целом это талантливый певец с узнаваемыми песнями. Его наряду с Любовью Успенской можно считать королем русского шансона, и это справедливо, подчеркнул критик.

Соседов выразил удивление по поводу отсутствия у Шуфутинского соответствующей награды. Он напомнил, что хит «3 сентября» каждый год звучит по всей стране, и уже только за это артисту следовало бы вручить одно из самых престижных званий в сфере культуры и шоу-бизнеса.

«Вы знаете, иногда звание „Народный артист“ дают таким личностям, что не знаешь, как на это реагировать: смеяться или плакать. Но в данном контексте, как мне кажется, звание вполне заслуженное. Да и творчество Шуфутинского довольно разнообразное. Конечно, жанр один, но песни отличаются — по темпу, динамике, музыкальной стилистике: от лирических до шуточных», — заключил Соседов.