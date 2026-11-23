Финал седьмого сезона молодежного проекта «Театральный поединок» пройдет 30 ноября на Губернской сцене МХАТа имени Горького. К участию приглашены юные актеры из 40 коллективов театральных студий 35 городов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финал начнется в 18:00. В заключительной игре выступят образцовый коллектив — театральная студия «Мозаика» из Дедовска, учебный театр «Балаганчик» из Клина и театральный коллектив «СказкаГрад» из Павловского Посада. Результаты игры определят места команд на пьедестале почета.

В течение года воспитанники студий участвовали в образовательной, конкурсной и партнерских программах проекта. В финале для них организуют творческие встречи и мастер-классы в разных жанрах театрального искусства. Для художественных руководителей, педагогов коллективов и директоров домов культуры Подмосковья эксперты в области театральной педагогики и режиссуры проведут лекции и лаборатории.

Арбитрами встречи станут деятели российского театрального искусства. Среди почетных гостей — педагоги и мастера профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, представители креативных индустрий. Завершится праздник награждением всех участников, финалистов и победителей проекта.

Организатор проекта в Московской области — АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Для зрителей открыта регистрация. Возрастное ограничение — 6+.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.