Международный фестиваль «Серебряное ожерелье Софии» прошел в Серпухове

20 октября во Дворце культуры «Россия» округа Серпухов состоялся фестиваль православной культуры и традиций малых городов, организованный Благотворительным фондом культуры и традиций малых городов «Серебряное ожерелье Софии». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие объединило экскурсионную программу, творческие мастер‑классы и профессиональный круглый стол.

Для участников состоялись экскурсия по историческим местам Серпухова, мастер‑класс по академическому вокалу от участников молодежной программы народного артиста России Владимира Маторина, плэнер под руководством Владимира Кочеткова в Детской художественной школе им. А. А. Бузовкина.

В рамках фестиваля состоялся круглый стол «Культура сел и малых городов южного Подмосковья: проблемы и перспективы», в котором приняли участие заместитель главы г. о. Серпухов Оксана Лебедева, директор Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Юлия Сигорская, сенатор РФ от ЯНАО Владимир Пушкарев и другие.

Завершился фестиваль благотворительным концертом с участием творческих коллективов Серпухова, солистов молодежной программы Владимира Маторина и лауреатов Х фестиваля православной культуры «София».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.