Мероприятия в парках Подольска посетило около 500 человек за выходные

В трех парках Подольска на выходных провели развлекательные программы выходного дня. Мероприятия посетили порядка 500 взрослых и юных жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В парке имени Виктора Талалихина юных горожан по традиции ждали детские игровые программы, их провели аниматоры в образах рыжего тигренка и розовой панды. Все желающие могли посетить творческие и рукодельные мастер-классы в павильоне «Сказочный лес». Парк уже начали наряжать к Новому году и устанавливать декорации, развешивать гирлянды.

В парке «Дубрава» для ребят организовали детский праздник рядом с памятников художнику Дмитрию Поленову и мастерскую «Сделай сам» рядом с главным входом.

В Детском парке дети смогли побывать на развлекательной программе и мастер-классе «Рисовашка». Каждое воскресенье в пункте проката там проводят занятия творчеством для детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.