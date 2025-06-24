Мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк» состоится в ПКиО «Бронницкий луг»

Бронничан и гостей города ждет много интересного. В программе: мастер-классы по изготовлению различных поделок и открыток, свечей, домиков для птиц; акция «Письмо герою»; викторина «Я знаю Россию» об истории, великих людях и достижениях нашего государства; паблик-толк — беседа в формате вопрос-ответ с представителями местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, музыкальная программа от приглашенных диджеев; чаепитие и, конечно, сюрпризы. В рамках праздничного мероприятия пройдет награждение талантливой и активной молодежи. На сцене в течение всего дня будут вручены награды тем, кто достиг успехов в разных направлениях: науке, искусстве, спорте и общественной деятельности.

Подробное расписание мероприятия доступно в афише. Начало в 17-00. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.