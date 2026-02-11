Мероприятие ко Дню книгодарения прошло в Балашихе

«Всю неделю у нас проходит акция „Дарите книги с любовью“. Мы приглашаем ребят из начальной школы — это вторые, третьи и четвертые классы. Для них проводим литературные встречи, викторины, показы мультфильмов, рассказываем об истории праздника и традиции книгодарения», — рассказала заведующая юношеской библиотекой Елена Ермолаева.

Акция проходит по всей стране с 9 по 15 февраля, а сам День книгодарения ежегодно отмечается 14 февраля. В течение недели в библиотеках городского округа Балашиха также проходит серия литературных мероприятий для юных читателей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.