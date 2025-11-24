Мемные танцоры Булановой ушли работать к группе «Марсель»

Знаменитые танцоры, прославившиеся благодаря танцам на концертах певицы Татьяны Булановой, теперь выступают с группой «Марсель». После увольнения от певицы они практически не изменили стиль своих танцев, сообщает Mash .

На концертах с группой «Марсель» Максим и Алена Алалыкины демонстрируют те же самые движения, которые принесли им популярность в социальных сетях после выступления с Булановой.

Представители «Марселя» сообщили, что сотрудничество с танцорами основано на дружеских отношениях и что планируются совместные гастроли. При этом публика в восторге от нового состава, и менеджмент группы считает это большой удачей.

Третий участник знаменитого трио танцоров, Дмитрий Берегуля, временно отошел от дел из-за травмы, а затем принял решение остаться с Булановой.

Алалыкины же после инцидента, связанного с пьяным дебошем, завершили сотрудничество с певицей и отправились искать более выгодные предложения.

Ранее Буланова прокомментировала увольнение своих танцоров. Она отметила, что на концертах всегда была главной звездой.

