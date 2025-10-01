Мелодия о любви: композитор Плешак рассказал о творческом пути

Заслуженный деятель искусств России, известный композитор Виктор Плешак рассказал, что на песню «Неповторимый Петербург» его вдохновили выступления на юбилее Соловьева-Седого в 1997 году, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Я показал эту мелодию и эти „доморощенные“ слова Юрию Погорельскому. Он говорит: „А давай-ка напишем эту песню о Петербурге!“ И так складно под эту мою мелодию написал слова. Дальше она попала в репертуар хора Кировского завода, потом ее стали петь различные хоры на огромных площадях. Это, конечно, невероятные ощущения для автора», — сказал композитор.

По его словам, в Петербурге он живет всю жизнь и прежде всего считает себя ленинградцем, часто вдохновляется родным городом и написал более 100 произведений в разных жанрах на его тему.

Секрет успеха Плешак раскрывать журналистам не стал. По его словам, никогда не знаешь, какая песня по-настоящему выстрелит, а счастье видит в семье, недавно они с женой отметили 57 лет совместной жизни.

