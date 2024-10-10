Мелиховский театр представил липчанам спектакль «Вишневый сад»

9 октября на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Мелиховский театр «Чеховская студия» представил премьерный спектакль этого года «Вишневый сад» в постановке японского режиссера Мотои Миура. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ состоялся в рамках фестиваля «Липецкие театральные встречи», который ежегодно проводит Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого.

Постановку Мотои Миура отличают необычная трактовка текстов классической пьесы, неожиданный взгляд на характеры и взаимоотношения персонажей. Режиссер вложил новый смысл в уже известные, знакомые фразы. Это придало спектаклю особый колорит, внесло новое, непривычное звучание, что вызвало особый интерес у театральных критиков, знатоков и любителей театра.

«Билеты были проданы задолго до спектакля. Зал был полон прекрасными эмоциями и сопереживаниями героям пьесы Антона Павловича Чехова. Более ста человек сердечно и тепло принимали наших артистов. Спасибо липецкому зрителю и липецкому театру за аплодисменты и отзывы. Мы всегда рады встрече и возможности быть частью этого фестиваля», — отметил художественный руководитель мелиховского театра Рустем Фесак.

Липецкий театр драмы им. Толстого давний друг музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово». Этот театр стал основоположником фестиваля «Мелиховская весна», который вот уже почти 25 лет ежегодно проходит в чеховской усадьбе. Часто мелиховский и липецкий театры выступают на площадках друг друга.

«Липецкие театральные встречи» проводятся с 1985 года. Участниками фестиваля являются театры из городов России и других стран. Они показывают спектакли по произведениям русских классиков, а также современной драматургии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.