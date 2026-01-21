Мелиховский театр покажет спектакль «Скамейка» в Чеховском округе 24 января

Показ спектакля «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана пройдет 24 января в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

24 января в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» состоится спектакль «Скамейка» по пьесе Александра Гельмана в постановке Мелиховского театра «Чеховская студия».

Постановка посвящена теме отношений, любви и измены. Главные герои — разведенная женщина, ищущая себя, и мужчина, несчастливый в браке, — встречаются в стенд-ап кафе, где атмосфера сближает сцену и зрителей. Использование реальных ресторанных атрибутов и музыкальное сопровождение из джаза, блюза и рока создают особое творческое пространство.

Режиссер спектакля — Татьяна Воронина. В главных ролях выступят заслуженная артистка РФ Наталья Беляева и Сергей Кирюшкин. Начало показа в 17:00, возрастное ограничение 18+. Подробности и билеты доступны на сайте музея-заповедника «Мелихово».

