Мелиховский театр из округа Чехов выступит на фестивале уличных театров в Муроме

14 июня в Муроме (Владимирская область) пройдет IV Всероссийский фестиваль уличных театров и театров на улице. Как рассказали в министерстве культуры и туризма Московской области, одним из участников фестиваля станет Мелиховский театр «Чеховская студия». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Артисты Мелиховского театра привезут на фестиваль спектакль «Психопаты», в основу которого легли пять рассказов А. П. Чехова: «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и «Психопаты».

«Страшилки» — так определяют жанр постановки сами режиссеры. Несмотря на жутковатые темы выбранных рассказов, истории поставлены с иронией, а артисты, создавая образы своих персонажей, смотрят на них как бы со стороны.

Художественный руководитель Мелиховского театра Рустем Фесак отметил, что для «Чеховской студии» очень близка тема уличного театра.

«Мы весь летний сезон работаем на открытых площадках чеховской усадьбы, практически в естественных декорациях. Это очень открытый и понятный зрителю театр, ведь зритель максимально вовлечен в процесс и создается сильная эмоциональная связь», — сказал Фесак.

Заявки на участие в фестивале подали 157 театральных коллективов, из которых эксперты отобрали 32 из 30 городов России.

Программа фестиваля будет проходить целый день в режиме нон-стоп, до позднего вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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