Медиапродюсер Наумова объяснила бум ИИ-сериалов про фрукты

В соцсетях миллионы просмотров набирают мини-сериалы с героями, созданными искусственным интеллектом. Медиапродюсер Елена Наумова объяснила их популярность особенностями алгоритмов и привычками поколения альфа, сообщает «Вечерняя Москва» .

В сети распространяются короткие ролики, напоминающие абсурдное реалити-шоу: у семьи бананов «рождается» ребенок-малина, а отец отправляется искать «ягодного любовника». Несмотря на примитивный сюжет, такие видео собирают миллионы просмотров и пародий.

Елена Наумова связала тренд с форматом «брейнрот» — контентом, не требующим когнитивных усилий.

«Всплеск популярности «сериалов» про ИИ-фрукты — отражение тренда, который в индустрии называют «брейнрот (дословно «гниение мозга». — «ВМ») — контентом». Это простые видео, не требующие от зрителя когнитивного усилия. Такие ролики идеально «заточены» под алгоритмы: они цепляют внимание, легко считываются и вызывают желание пересматривать. Поэтому пользователи не только смотрят, но и активно вовлекаются, снимают пародии. Это уже культура соучастия, где важен не столько смысл, сколько возможность встроиться в тренд», — считает медиапродюсер.

По словам эксперта, основной спрос формирует поколение альфа — дети, выросшие на коротких видео. Образовательные форматы проигрывают, поскольку требуют концентрации, тогда как «брейнрот» дает мгновенное удовольствие.

Клинический психолог Анастасия Зверева предупредила о рисках.

«Короткие видео предлагают готовый результат. Это запускает всплеск дофамина, что заканчивается дофаминовой петлей. Зависимость от такого контента способствует формированию поверхностного восприятия. Это вытесняет глубокую обработку информации», — отметила она.

Продюсеры, добавила Наумова, ценят формат за дешевизну, вирусность и высокую конверсию: примитивный контент оказывается одним из самых эффективных инструментов современной медиасреды.

