Мать Сергея Соседова рассказала, как переживает смерть сына

90-летняя мать музыкального критика Сергея Соседова тяжело переживает его смерть и пока не знает дату похорон, сообщает aif.ru .

Сергей Соседов умер 23 сентября 2026 года в возрасте 58 лет. Он приехал в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока 2026». В гостинице критик упал с лестницы и получил травму головы. Врачи не смогли его спасти: причиной смерти стали перелом основания черепа и кровоизлияние.

Полиция признала произошедшее несчастным случаем. Конкурс прошел в память о Соседове. Его мать Антонина Петровна рассказала, что ей тяжело после смерти сына, но она старается держаться. Дата похорон пока неизвестна.

«Сами понимаете, как все это сложно. Сказали, что сегодня привезут тело Сережи из Якутии», — отметила она.

Ранее Антонина Петровна сообщила, что сына похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье рядом с отцом. После смерти Соседова ей звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками министерства культуры и страховой компании.

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